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Путин сравнил последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения

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Глава РФ оценил рассматриваемый в Верховной Раде проект о коренных народах на Украине.

Российский президент России Владимир Путин сравнил последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Об этом глава государства сообщил во время прямой линии. Он прокомментировал вопрос возможного принятия Верховной Радой законопроекта о том, что русский народ не будет включен в число коренных народов Украины. Такие действия в Кремле назвали недружественным отношением современного руководства к Москве.

Ну это вообще просто уму непостижимо. Понимаете, испокон веков здесь жили русские люди, и теперь они объявляются некоренными....Это приведет к сокращению общего числа русских.

Владимир Путин, президент РФ

Глава государства уверен, что внедрение данного украинского законопроект приведет к общему снижению числа русских. Этот процесс связан с тем, что люди будут вынуждены переписываться, чтобы не ощущать себя гражданами второго сорта. Однако часть людей все же сможет уехать из страны. Но все это сделать не могут, так как у них есть на Украине жилье, работа, семья.

Путин призвал россиян прислушиваться к специалистам в вопросах вакцинации.

Фото: Прямая линия

Теги: владимир путин, оружие массового поражения, прямая линия
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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