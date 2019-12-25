МИД Эстонии: задержание консула – постановка российских властей

По словам пресс-секретаря МИД, консул находился на рабочей встрече в Санкт-Петербургском политехническом университете.

Пресс-секретарь МИД Эстонии Аари Леммик подтвердил порталу "ERR" информацию о задержании консула Марта Лятте в Петербурге. Леммик назвал задержание эстонского дипломата провокацией и постановкой российских властей.

По словам Леммика, во вторник, 6 июля, Лятте находился на рабочей встрече в Санкт-Петербургском политехническом университете. После неё сотрудники ФСБ задержали консула на полтора часа, обвинив его в присвоении закрытых материалов. Пресс-секретарь считает, что Россия в лишний раз показала, что не заинтересована в "дружбе" со своими соседями.

Наша реакция заключается в том, что мы осуждаем действия России. Это незаконно, провокационно и наносит ущерб государствам-членам Европейского союза и Европейскому союзу в целом. Аари Леммик, пресс-секретарь МИД Эстонии

Напомним, вечером 6 июля стало известно, что ФСБ задержала эстонского консула Марта Лятте. Дипломат был задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера.

Фото: Facebook / Estonian Ministry of Foreign Affairs