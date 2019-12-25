  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге ФСБ задержала консула Эстонии
Сегодня, 18:55
232
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге ФСБ задержала консула Эстонии

0 0

Дипломат был задержан с поличным при получении закрытой информации от гражданина России.

В Петербурге Федеральная служба безопасности РФ задержала эстонского консула Марта Лятте. Об этом во вторник, 6 июля, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. 

Известно, что эстонский дипломат был задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера. 

Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

ЦОС ФСБ РФ

Ранее мы писали, что под Петербургом задержали лжесотрудника ФСБ. Мужчина выдавал себя за бывшего сотрудника ФСБ России и пытался дать взятку действующему сотруднику. 

Фото: Piter.tv

Теги: задержание, март лятте, фсб, эстонский консул
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии