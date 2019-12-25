В Петербурге ФСБ задержала консула Эстонии

Дипломат был задержан с поличным при получении закрытой информации от гражданина России.

В Петербурге Федеральная служба безопасности РФ задержала эстонского консула Марта Лятте. Об этом во вторник, 6 июля, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Известно, что эстонский дипломат был задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера.

Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права. ЦОС ФСБ РФ

Ранее мы писали, что под Петербургом задержали лжесотрудника ФСБ. Мужчина выдавал себя за бывшего сотрудника ФСБ России и пытался дать взятку действующему сотруднику.

Фото: Piter.tv