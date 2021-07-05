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Под Петербургом задержали лжесотрудника ФСБ

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Пользуясь своим статусом, мужчина пытался дать взятку.

Мужчина выдавал себя за бывшего сотрудника ФСБ России и пытался дать взятку действующему сотруднику. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по Петербургу и области.

Ранее следователи города Тосно возбудили уголовное дело по статье "Посредничество во взяточничестве". Совместно с ФСБ был проведен ряд задержаний. Во время следственно-оперативных действий были обнаружены и изъяты документальные материалы, которые изобличили подозреваемого. 

У мужчины нашли многочисленные медали и удостоверение сотрудника ФСБ. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в трех регионах России были предотвращены теракты. 

Видео: пресс-служба УФСБ по СПб и ЛО

Теги: задержание, фсб
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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