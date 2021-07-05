ФСБ предотвратила серию терактов в России

Один из боевиков готовил взрыв самодельной бомбы в Москве.

Федеральная служба безопасности России предотвратила серию террористических актов, которые планировали осуществить сторонники "Исламского государства"* (*террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Серии терактов были пресечены сотрудниками ФСБ в Москве, Астрахани и Кабардино-Балкарии. В результате оперативных действий, были уничтожены шесть боевиков. Кроме того, двух террористов удалось задержать.

В настоящее время неизвестно, каким образом они хотели провести теракты. Известно, что они планировали осуществить их летом текущего года. Подчеркивается, в российской столице один из боевиков готовил детонацию самодельной бомбы в людном месте. Он был задержан 1 июля.

Уголовные дела возбуждены по статьям: приготовление к террористическому акту, участие в деятельности террористической организации, а также незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств УК РФ.

Ранее Федеральная служба безопасности РФ раскрыла в Белгороде ячейку украинской неонацистской группы.

Видео: ФСБ России