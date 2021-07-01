ФСБ раскрыла в Белгороде ячейку украинской неонацистской группы

Они готовили нападения на полицейских и граждан РФ.

В Белгороде сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность ячейки ячейку украинской неонацистской организации "М.К.У.". Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что всего были задержаны семь человек. Их считают причастными к пропаганде неонацизма и массовых убийств. По данным ФСБ, задержанные планировали вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов и гражданских на территории Российской Федерации.

В ходе проведенных обысков у неонацистов нашли холодное оружие, материалы экстремистского характера, а также средства связи с сохранившейся перепиской о подготовке различных акций. Помимо этого, по их адресам также нашли лабораторию по изготовлению наркотических веществ.

В настоящее время против экстремистов возбуждены уголовные дела по статьям, касающихся возбуждения ненависти, призывов к совершению террористических актов и публичного оправдания терроризма.

Ранее в Пермском крае и Брянской области и в Комсомольске-на-Амуре сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность группировки экстремистов. Ими оказались поклонники Максима "Тесака" Марцинкевича, которые считают себя наследниками его дела

Видео: Следственный комитет Российской Федерации