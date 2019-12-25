ФСБ задержала лидера и членов группировки поклонников Тесака

Они признались в попытках свержения конституционного строя РФ.

В Пермском крае и Брянской области и в Комсомольске-на-Амуре сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность группировки экстремистов. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. Уточняется, что в Брянской области был задержан их лидер.

По данным СМИ, ими оказались поклонники Максима "Тесака" Марцинкевича, которые считают себя наследниками его дела. Задержанные уже дали признательные показания о попытке свержения конституционного строя РФ и замены его на "нацистский". Кроме того, они готовили ряд нападений на педофилов и представителей ЛГБТ.

Сообщается, что задержанные раздавали пропагандистские националистические листовки в тех субъектах РФ, где они осуществляли свою деятельность. Они также признались в планировании протестов в крупных российских городах и вооружению своей организации. Свои тренировки группа лиц осуществляла в лесу.

В ходе обысков по местам проживания неонацистов были изъяты средства связи, компьютеры и принтер. Кроме того, у них обнаружили пистолеты, боеприпасы, холодное оружие, а также экстремистская литература и нацистская символика.

По факту задержаний были возбуждены уголовные дела по части 1 и 2 статьи 282.1 Уголовного кодекса РФ об организации экстремистского сообщества и участия в нем.

Ранее украинские националисты устроили провокацию в отношении сотрудников российской дипмиссии во Львове.

Фото: ВК/Максим Тесак Марцинкевич