Националисты устроили провокацию против дипломатов РФ во Львове

Россиянам не дали возложить цветы к памятнику Пушкину.

Украинские националисты устроили провокацию в отношении сотрудников российской дипмиссии во Львове. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным СМИ, инцидент произошел, когда россияне хотели возложить цветы к памятнику Александру Пушкину. Провокаторы не дали дипломатам подойти к монументу. Украинцы задавали им вопросы по поводу принадлежности Крыма, войны на юго-востоке Украины, а также произносят лозунги. Кроме того, они предложили дипломатам отнести цветы к памятнику "героям АТО".

В результате сотрудники консульства покинули место инцидента, так и не возложив цветы. Сообщается, что свидетелями конфликта стали сотрудники охраны правопорядка, однако они не стали вмешиваться в происходящее.

В ходе инцидента никто не пострадал.

Ранее на севере Москвы произошла массовая драка с участием националистов.

Видео: Telegram/Русская весна