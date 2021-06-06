На севере Москвы произошла массовая драка с участием националистов

Полицейские задержали 19 человек.

На севере российской столицы произошла массовая драка. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Сообщается, что конфликт начался на Дубнинской улице в Москве. В нем участвовали две группы мужчин, которые имели при себе огнестрельное оружие и флаги с нацисткой символикой.

По данным ТАСС, после массовой драки сотрудниками полиции были задержаны 19 человек.

В настоящее время МВД проводит проверку произошедшего. О пострадавших в результате конфликта информации не поступало.

Ранее молодые люди устроили массовую драку на Невском проспекте.

Видео: Telegram/LIFE SHOT