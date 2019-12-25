Неизвестные повредили баннеры, поздравляющие украинцев с 9 мая.

Опубликованы кадры уничтожения баннеров ко Дню Победы на Украине. Ролик размещен в Telegram-канале "Говорит Москва". Известно, что кадры сделаны на территории Харькова. Неизвестные злоумышленники сняли и разорвали баннеры, на которых были нанесены поздравления с 9 мая. На видео показано, как группа молодых людей в черной одежде подходят к объектам, а после расправляются с ними.

Напомним, что до этого происшествия украинские националисты провели марш в центре Киева, приуроченный к годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. В мероприятии приняли участие порядка сотни радикалов. В офисе президента Владимира Зеленского осудили эту акцию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Участники марша в честь дивизии СС "Галичина" пообещали "войну" в Москве.

Фото и видео: Telegram/Говорит Москва