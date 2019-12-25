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Опубликованы кадры уничтожения баннеров ко Дню Победы на Украине
Сегодня, 12:16
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lesjasap

Опубликованы кадры уничтожения баннеров ко Дню Победы на Украине

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Неизвестные повредили баннеры, поздравляющие украинцев с 9 мая.

Опубликованы кадры уничтожения баннеров ко Дню Победы на Украине.  Ролик размещен в Telegram-канале "Говорит Москва". Известно, что кадры сделаны на территории Харькова. Неизвестные злоумышленники сняли и разорвали баннеры, на которых были нанесены поздравления с 9 мая. На видео показано, как группа молодых людей в черной одежде подходят к объектам, а после расправляются с ними.

Напомним, что до этого происшествия украинские националисты провели марш в центре Киева, приуроченный к годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. В мероприятии приняли участие порядка сотни радикалов. В офисе президента Владимира Зеленского осудили эту акцию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Участники марша в честь дивизии СС "Галичина" пообещали "войну" в Москве.

Фото и видео: Telegram/Говорит Москва

Теги: баннеры, день победы
Категории: События на Украине, Мировые новости, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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