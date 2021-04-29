Участники марша в честь дивизии СС "Галичина" пообещали "войну" в Москве

Акция впервые состоялась в Киеве.

Участники "Марша вышиванок" в честь "Галичины" пообещали "войну" в Москве. Об этом сообщили журналисты местного издания "Страна.ua". Активисты-националисты вышли на улицы Киева в честь годовщины создания дивизии СС в годы Второй мировой войны. В мероприятии было задействовано порядка сотни человек. Ранее аналогичные шествия проводились во Львове. В завершении акции националисты сделали коллективную фотографию на фоне плаката с нацистами-солдатами.

Мы сила, которая ведет войну на своей территории. Мы сила, которая будет воевать в Москве. участник акции

Напомним, что дивизия СС "Галичина" сформирована 28 апреля 1943 года во Львове. Она существовала до лета 1944 года. Свое существование дивизия прекратила после разгрома ее бойцов Красной армией около города Броды на Украине. Военнослужащие дивизии совершали военные преступления против гражданского населения. Считаются, что они убили мирных жителей польского села Гута Пеняцкая (около 500 человек). Согласно решению Нюрнбергского трибунала дивизия признана преступной организацией.

В Канаде сочли преступлением осквернение памятника СС "Галичина".

Видео: YT / НАШ