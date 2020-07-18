В субботу, 18 июля, стало известно о том, что в Канаде сочли преступлением осквернение памятника СС "Галичина". Об этом сообщает ТАСС.
На памятнике неизвестные написали Nazi war monument ("Нацистский военный памятник"). Известно, что соответствующую надпись вандалы сделали в конце июня. Специалисты сочли этот поступок как преступление, совершенное на почве ненависти.
В настоящее время ведется расследование.
Ранее мы сообщали о том, что военные США преследовали российские броневики в Сирии.
Видео:YT / Gazeta UA
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