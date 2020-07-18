Надпись, сделанная между 19 и 21 июня, гласила Nazi war monument ("Нацистский военный памятник")

В субботу, 18 июля, стало известно о том, что в Канаде сочли преступлением осквернение памятника СС "Галичина". Об этом сообщает ТАСС.

На памятнике неизвестные написали Nazi war monument ("Нацистский военный памятник"). Известно, что соответствующую надпись вандалы сделали в конце июня. Специалисты сочли этот поступок как преступление, совершенное на почве ненависти.

В настоящее время ведется расследование.

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Видео:YT / Gazeta UA