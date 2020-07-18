Российские военные заблокировали американскую военную колонну в сирийской провинции Хасеке.

В субботу, 18 июля, стало известно о том, что военные США преследовали российские броневики в Сирии. Видео появилось в Telegram-канале "Военкоры Русской весны".

Российские Вооруженные силы здесь по приглашению Башара Асада. На каком основании здесь находятся американцы? российский офицер

Известно, что в итоге российские военные заблокировали колонну США в сирийской провинции Хасеке. Причиной для блокировки стали неадекватные действия американских военных.

Ранее мы сообщали о том, что российские истребители перехватили самолет-разведчик ВВС Норвегии.

Видео:Telegram / Военный обозреватель