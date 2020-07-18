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Военные США преследовали российские броневики в Сирии

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Российские военные заблокировали американскую военную колонну в сирийской провинции Хасеке.

В субботу, 18 июля, стало известно о том, что военные США преследовали российские броневики в Сирии. Видео появилось в Telegram-канале "Военкоры Русской весны".

Российские Вооруженные силы здесь по приглашению Башара Асада. На каком основании здесь находятся американцы?

российский офицер

Известно, что в итоге российские военные заблокировали колонну США в сирийской провинции Хасеке. Причиной для блокировки стали неадекватные действия американских военных. 

Ранее мы сообщали о том, что российские истребители перехватили самолет-разведчик ВВС Норвегии.

Видео:Telegram / Военный обозреватель

Теги: военные сша, сирия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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