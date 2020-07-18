В субботу, 18 июля, стало известно о том, что военные США преследовали российские броневики в Сирии. Видео появилось в Telegram-канале "Военкоры Русской весны".
Российские Вооруженные силы здесь по приглашению Башара Асада. На каком основании здесь находятся американцы?
российский офицер
Известно, что в итоге российские военные заблокировали колонну США в сирийской провинции Хасеке. Причиной для блокировки стали неадекватные действия американских военных.
Ранее мы сообщали о том, что российские истребители перехватили самолет-разведчик ВВС Норвегии.
Видео:Telegram / Военный обозреватель
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все