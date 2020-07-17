В пятницу, 17 июля, стало известно о том, что российские истребители перехватили самолет-разведчик ВВС Норвегии. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.
Известно, что самолет Р-3С Orion ВВС Норвегии пролетел над Баренцевым морем. Отмечается, что при этом границы России нарушены не были.
ВВС и ПВО Северного флота сопровождали Р-3С Orion Норвегии.
Ранее мы сообщали о том, что Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Армении и Азербайджана.
Видео: Youtube/Минобороны России
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