Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Состоялся подробный обмен мнениями по ситуации.

Президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности ситуацию на границе Армении и Азербайджана. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Состоялся подробный обмен мнениями по ситуации. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он рассказал, что члены совета были крайне обеспокоены эскалацией конфликта между двумя странами. Они подчеркнули, что необходимо соблюдать режим прекращения огня и быть готовыми к действиям в качестве посредников.

Ранее Путин объявил внезапную проверку войск ЮВО, ЗВО, ВДВ и морской пехоты.