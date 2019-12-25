Путин объявил внезапную проверку войск ЮВО, ЗВО, ВДВ и морской пехоты

Проверка проводится для оценки способности российской армии обеспечить безопасность на юго-западе страны.

Президент России Владимир Путин объявил внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов. По команде подняты отдельные соединения центрального подчинения, а также воздушно-десантные войска и морская пехота. Об этом сообщили в Минобороны.

Известно, что проверка проводится для оценки способности российской армии обеспечить безопасность на юго-западе страны. Также это сделано для подготовки к учению "Кавказ-2020".

Ранее мы писали, что в ЗВО в армию отправили более 46 тысяч человек. Почти половина юношей направлены в части Балтийского флота, общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО, спортивные, научные и научно-производственные роты.