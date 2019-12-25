В ЗВО в армию отправили более 46 тысяч человек

Во всех воинских частях новоприбывшие прошли двухнедельный карантин.

Военные комиссариаты Западного военного округа (ЗВО) направили более 46 тысяч человек на военную службу в 26 регионах центра и северо-запада Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Почти половина юношей направлены в части Балтийского флота, общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО, спортивные, научные и научно-производственные роты.

К местам службы солдат доставляли в медицинских масках, команды изолированно размещались в залах ожидания железнодорожных вокзалов и аэропортов, чтобы исключить совместное нахождение с гражданами. Во всех воинских частях новоприбывшие прошли двухнедельный карантин.

Выпускников школ не станут призывать в армию в этом году.

Фото: ЗВО