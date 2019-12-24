Заседания призывных комиссий планируется провести с мая по июль.

Выпускников школ не станут призывать в армию в этом году. И дадут шанс сдать ЕГЭ и поступить в университет. Об этом рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.

По его оценкам, из 650 тысяч человек, которые подлежат призыву, выпускников школ из них - 15 тысяч.

Забирать в армию до выпускных экзаменов не будут и выпускников ВУЗов, а также студентов средних учебных заведений.

Герасимов отметил, что заседания призывных комиссий планируется провести с мая по июль. Врачи установят годность будущих солдат к воинской службе по состоянию физического и психологического здоровья.

Ранее мы писали, что призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая.