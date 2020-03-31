Призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая

Весенний призыв начнется 1 апреля и завершится 15 июля.

Российские призывники в связи с распространением коронавируса отправятся к местам службы не раньше 20 мая. Об этом сообщил официальный печатный орган Минобороны газета "Красная звезда".

Весенний призыв начнется 1 апреля и завершится 15 июля. Также было и в прошлом году. В армию в 2020 году отправятся 135 тысяч человек, также, как и во время кампании-2019. Во время осеннего призыва ряды российской армии пополнили 132 тысячи срочников.

Ранее Путин подписал указ о весеннем призыве в армию.

Видео:YouTube/ Минобороны России