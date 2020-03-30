Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Он начнется 1 апреля и завершится 15 июля.

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале призыва в армию с 1 апреля. Документ 30 апреля опубликовали на интернет-портале правовой информации.

Призыв начнется 1 апреля и завершится 15 июля. Сроки призыва не изменились по сравнению с прошлым годом. Также не изменилось и число людей, которые пополнят ряды вооруженных сил. С 1 апреля солдатами станут 135 тысяч молодых людей.

Глава Минобороны Сергей Шойгу отметил, что все призывники перед отправкой к местам службы пройдут проверку на коронавирус. Также они 14 дней будут находиться на карантине после прибытия в воинскую часть.

Видео: YouTube/ NewSoldat