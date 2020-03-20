Сергей Шойгу заявил, что призыв начнется с 1 апреля и завершится 15 июня.

В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства. Слова спикера передали журналисты "РИА Новостей".

Чиновник заметил, что призыв пройдет согласно установленному сроку. Молодые люди могут отправиться в армию с 1 апреля по 15 июля. Призыв будет соответствовать федеральному закону "О воинской обязанности и военной службе".

Косачев призвал к тотальной отмене санкций на фоне коронавируса.

Видео: YouTube/Минобороны России