В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства. Слова спикера передали журналисты "РИА Новостей".
Чиновник заметил, что призыв пройдет согласно установленному сроку. Молодые люди могут отправиться в армию с 1 апреля по 15 июля. Призыв будет соответствовать федеральному закону "О воинской обязанности и военной службе".
Косачев призвал к тотальной отмене санкций на фоне коронавируса.
Видео: YouTube/Минобороны России
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