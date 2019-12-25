Косачев призвал к тотальной отмене санкций на фоне коронавируса

По мнению сенатора, обнуление санкций могли бы инициировать государства БРИКС.

Глава комитета СовФа по международным делам Константин Косачев призвал отменить международные санкции. Заявление он сделал 18 марта. Свой призыв он опубликовал на своей странице в Facebook.

По мнению сенатора, обнуление санкций могли бы инициировать государства БРИКС. А Совет Безопасности ООН мог бы ее сертифицировать.

Косачев считает, что падение спроса на энергоносители и экономический кризис угрожают человечеству при вхождении в долгую мировую рецессию. Он уверен, что "новый экономический кризис не пощадит ни одну страну".

Ранее в Совфеде назвали главную задачу в ситуации с коронавирусом.

Видео: YouTube / ParlamentRu