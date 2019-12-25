Косачев призвал к тотальной отмене санкций на фоне коронавируса

Глава комитета СовФа по международным делам Константин Косачев призвал отменить международные санкции. Заявление он сделал 18 марта. Свой призыв он опубликовал на своей странице в Facebook.
По мнению сенатора, обнуление санкций могли бы инициировать государства БРИКС. А Совет Безопасности ООН мог бы ее сертифицировать.
Косачев считает, что падение спроса на энергоносители и экономический кризис угрожают человечеству при вхождении в долгую мировую рецессию. Он уверен, что "новый экономический кризис не пощадит ни одну страну".
Ранее в Совфеде назвали главную задачу в ситуации с коронавирусом.
Видео: YouTube / ParlamentRu
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