Также сенатор допустил, что военные США могли завести коронавирус в Китай.

В Совфеде назвали главную задачу в ситуации с коронавирусом. Заявление сделал замглавы международного комитета Совфеда Андрей Климов.

Он считает, что россияне должны проявлять ответственность в защите от коронавируса.

Мало усилий государства, нужно и гражданское общество, - сказал сенатор.

Он считает, что должна быть гражданская ответственность для тех, кто наносит ущерб другим. Например, устраивают скандалы в магазинах из-за пропажи любимых продуктов, добавил Климов.

Также сенатор допустил, что военные США могли завести коронавирус в Китай, о чём заявляли в МИД КНР.

Ранее петербуржцы начали надевать противогазы во время покупки продуктов.

Видео: YouTube / Совет Федерации