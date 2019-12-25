Петербуржцы начали надевать противогазы во время покупки продуктов

В одном магазине были замечены сразу два таких покупателя.

Петербуржцы основательно подготовились к пандемии коронавируса. Теперь за покупками в продуктовый магазин некоторые ходят в противогазах. Об этом сообщили очевидцы в группе "Неизданное. ДТП и ЧП" в социальной сети "ВКонтакте".

Магазин, в котором заметили таких покупателей, не называется. В одном магазине были замечены сразу два таких человека, один нес в руках огромные пачки макарон, а второй – катил перед собой большую тележку с продуктами.

В комментариях к записи пользователи отметили, что один из героев поста забыл надеть защитные перчатки. Но большинство в комментариях сошлись на том, что мужчины таким образом решили пошутить над возникшей паникой. На фоне новостей о коронавирусе многие бросились килограммами скупать крупы, туалетную бумагу и консервы.

Фото: ВК/ Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Видео: Piter.TV