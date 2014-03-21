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Истребитель МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

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Военные не допустили нарушения госграницы.

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил самолет Военно-воздушных сил Норвегии над Баренцевым морем. Об этом рассказали представители пресс-службы Северного флота РФ. Иностранный борт был идентифицирован как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион". На его сопровождение были направлены силы контроля за воздушным пространством. Военные не допустили нарушения государственной границы.

Был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского истребителя идентифицировал цель и сопроводил его над акваторией Баренцева моря. 

пресс-служба Северного флота РФ

После того, как норвежский самолет совершил разворот от российской границы, МиГ-31 вернулся на аэродром базирования. Силы Северного флота выполнили операцию в строгом соответствии с международными правилами по использованию воздушного пространства.

Самолет пилотажной группы ВВС Канады столкнулся с птицей.

Видео: Минобороны России

 
Теги: баренцево море, ввс норвегии, миг-31, норвегия
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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