Самолет пилотажной группы ВВС Канады столкнулся с птицей

Летчику из The Snowbirds удалось аварийно посадить борт.

Самолет пилотажной группы ВВС Канады The Snowbirds столкнулся с птицей. Об этом рассказали журналисты местного телеканала CTV. По информации от источника, летчик смог совершить посадку на поврежденном воздушном судне. Инцидент зафиксирован около города Комокс в провинции Британская Колумбия. Там военные тренируются в рамках ежегодных учений.

Известно, что птица ударилась самолет во время взлета железной машины. Пилоту пришлось совершить аварийную посадку. Он не пострадал. Борт больше не будет принимать участие в тренировке.

Напомним, что в мае 2020 года один из самолетов группировки The Snowbirds также во время тренировочного полета столкнулся с птицей. В тот раз один из двух пилотов погиб, а второй получил тяжелые травмы. Обломки борта попали на жилое здание.

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Видео: CTV News