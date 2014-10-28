Российские истребители сопроводили самолеты Франции над Черным морем. Об этом сообщили представители Национального центра управления обороной России, входящего в состав Минобороны. В ведомстве пояснили, что засекли около государственной границы тактическую авиацию Военно-воздушных сил Парижа вечером 10 мая. Для опознания иностранных бортов в воздух были подняты Су-27, находящиеся на вооружении ПВО Южного военного округа.
Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолеты тактической авиации Mirage-2000 ВВС Франции и сопроводили их над акваторией Черного моря.
пресс-служба Центра
Военные уточнили, что французские экипажи не нарушили российскую государственную границу. Полет выполнялся в соответствии с международными требованиями к использованию воздушного пространства.
МиГ-31 сопроводил американский самолет-разведчик над Чукотским морем.
Фото: Минобороны России
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