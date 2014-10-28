Для обеспечения безопасности госграницы РФ отправила самолеты Су-27.

Российские истребители сопроводили самолеты Франции над Черным морем. Об этом сообщили представители Национального центра управления обороной России, входящего в состав Минобороны. В ведомстве пояснили, что засекли около государственной границы тактическую авиацию Военно-воздушных сил Парижа вечером 10 мая. Для опознания иностранных бортов в воздух были подняты Су-27, находящиеся на вооружении ПВО Южного военного округа.

Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолеты тактической авиации Mirage-2000 ВВС Франции и сопроводили их над акваторией Черного моря. пресс-служба Центра

Военные уточнили, что французские экипажи не нарушили российскую государственную границу. Полет выполнялся в соответствии с международными требованиями к использованию воздушного пространства.

МиГ-31 сопроводил американский самолет-разведчик над Чукотским морем.

Фото: Минобороны России