Истребитель МиГ-31 сопроводил патрульный самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Военные не допустили нарушения госграницы.

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил в воздухе иностранный патрульный самолет над Баренцевым морем. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе национального центра управления обороной России. По данным специалистов, средствами контроля за воздушным пространство был зафиксирован объект, который приближался к государственной границе. На его перехват выдвинулся экипаж истребителя, находящегося на службе Северного флота, чтобы не допустить нарушения границы.

Экипаж идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря. пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные уточнили, что иностранный борт не пересек госграницу.

В Мурманской области обнаружили самолет времен Великой Отечественной войны с останками пилота.

Фото: Минобороны России