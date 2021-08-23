В Мурманской области обнаружили самолет времен Великой Отечественной войны с останками пилота

Предположительно, он погиб в 1941 году.

В Мурманской области в озере в районе реки Западная Лица обнаружили самолет времен Великой Отечественной войны, в котором находились останки пилота. Об этом информирует СУ СК России по региону.

По данным ведомства, находкой оказался истребитель И-153-М62 с вооружением. По предварительной информации, в последний полет пилот воздушного судна отправился в середине осени 1941 года. В настоящее время сотрудники Следственного комитета устанавливают родственников погибшего.

Отмечается, что пока не выявлена причина гибели пилота, однако его личность уже установлена благодаря архивам. Останки будут преданы земле по желанию родственников на родине погибшего или на мемориальном кладбище в Долине Славы.

Ранее в Новосибирской области обнаружили захоронения древних бизонов и мамонтов.

Видео: СК России