Полицейские изъяли у курьера-студента из Мурманска похищенные у пенсионерки 6,7 тысячи

Юноша оказался причастен к нескольким криминальным эпизодам.

Российские правоохранительные органы изъяли у курьера-студента из Мурманска похищенные у пенсионерки 6,7 тысячи евро. Соответствующее заявление сделали сотрудники региональной пресс-службы МВД. Они пояснили, что за помощью обратился 60-летний местный житель, который рассказал о том, что его мама 1944 года рождения стала жертвой телефонных аферистов. На стационарное устройство женщине поступил звонок от неизвестной девушки. Она рассказала потерпевшей о якобы произошедшей автомобильной аварии, виновником которого, со слов звонившей, стал сын пенсионерки.

Она сказала собеседнице, что у неё есть несколько тысяч евро, и она готова их отдать, чтобы сын избежал уголовной ответственности. пресс-служба МВД РФ по региону

Спустя некоторое время в квартиру пенсионерки позвонил неизвестный, женщина отдала незнакомцу свои накопления. Позже прибывшие на место преступления оперативники зафиксировали описание внешности и в результате комплекса мероприятий установили личность подозреваемого. Фигурантом расследования оказался 18-летний житель областного центра. Он отметил на допросе, что является студентом одного из вузов. Юноша пояснил, что выбрал такую работу ради заработка. При этом молодой человек понимал, что занимается противозаконной деятельностью. Дополнительно сотрудники полиции установили, что задержанный пособникаферистов причастен ещё к одному случаю мошенничества на сумму в 100 тысяч рублей. Ведется уголовное дело по статье 159 УК РФ.

В Удмуртии за попытку дать взятку полицейскому осудят жителя Пермского края.

Фото и видео: МВД Медиа