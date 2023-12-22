Сотрудники ДПС задержали нетрезвого водителя.

В Удмуртии за попытку дать взятку полицейскому осудят жителя Пермского края. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления правоохранительных органов. В МВД отметили, что во время беседы с 51-летним жителем обратили внимание на наличие у шофера внешних признаков алкогольного опьянения. Далее, находясь в салоне служебного транспортного средства, подозреваемый решил избежать привлечения к административной ответственности. Он предпринял попытку дать взятку инспектору ДПС. Для этого мужчина передал сотрудникам закона свой кошелёк, в котором находились денежные средства в сумме 15 тысяч рублей.

Полицейские предупредили местного жителя, что его действия квалифицируются как преступные, однако правонарушитель не прекратил свои противоправные деяния. пресс-служба МВД РФ по региону

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ.

В Москве, Ростовской области и Краснодарском крае задержана группа хакеров.

Фото и видео: МВД Медиа