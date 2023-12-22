В Москве, Ростовской области и Краснодарском крае задержана группа хакеров

Полиция задержала троих подозреваемых за распространение коммерческой тайны одной их IT-компаний страны.

Российские правоохранительные органы от Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России совместно с коллегами из Москвы, Ростовской области и Краснодарского края пресекли противоправную деятельность группы хакеров. Специалисты установили, что подозреваемые осуществили незаконное копирование и распространение охраняемых законом информации, которая составляет коммерческую тайну одной из крупнейших российских IT-компаний.

Соучастники получили неправомерный доступ к базе организации, скопировали свыше 600 тысяч записей, содержащих персональные данные работников сервисной службы, а затем с целью продажи разместили их в теневом сегменте Интернета. пресс-служба МВД РФ

В городах Ростове-на-Дону и Сочи сотрудники полиции задержали двоих мужчин. По адресам проживания фигурантов расследования были изъяты компьютерные системные блоки, внешние электронные носители информации, мобильные гаджеты и сим-карты. По факту криминальной деятельности ведутся уголовные дела по статьям 272 и 183 УК РФ. Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде из страны и надлежащем поведении.

В Петербурге задержали похитителей дорогостоящих смартфонов.

Фото и видео: МВД Медиа