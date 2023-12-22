Губернатор Мурманской области рассказал, что начал вставать на ноги после ножевого ранения

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что начал вставать на ноги после ножевого ранения. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Чибис опубликовал видео, на котором он медленно передвигается по палате в больнице. Он подчеркнул, что соблюдает все указания врачей и рассчитывает как можно скорее вернуться в рабочий режим.
Уверен, мой оптимизм поможет телу быстрее излечиться.
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области
Напомним, 4 апреля на губернатора региона было совершено покушение. Ему нанес удар ножом в живот 42-летний житель Апатитов. Нападавший был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное бело. Пострадавшего губернатора прооперировали врачи.
Ранее мы сообщали, что подозореваемый, ранивший губернатора Чибиса, отправлен в СИЗО.
Видео: Telegram / Губернатор Чибис
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