Губернатор Мурманской области рассказал, что начал вставать на ноги после ножевого ранения

Он подчеркнул, что соблюдает все указания врачей и рассчитывает как можно скорее вернуться в рабочий режим.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что начал вставать на ноги после ножевого ранения. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Чибис опубликовал видео, на котором он медленно передвигается по палате в больнице. Он подчеркнул, что соблюдает все указания врачей и рассчитывает как можно скорее вернуться в рабочий режим.

Уверен, мой оптимизм поможет телу быстрее излечиться. Андрей Чибис, губернатор Мурманской области

Напомним, 4 апреля на губернатора региона было совершено покушение. Ему нанес удар ножом в живот 42-летний житель Апатитов. Нападавший был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное бело. Пострадавшего губернатора прооперировали врачи.

Ранее мы сообщали, что подозореваемый, ранивший губернатора Чибиса, отправлен в СИЗО.

Видео: Telegram / Губернатор Чибис