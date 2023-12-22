Подозореваемый, ранивший губернатора Чибиса, отправлен в СИЗО

Александр Быданов проведет два месяца под арестом.

Напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Александр Быданов заявил журналистам о том, что он готов принести извинения потерпевшему чиновнику после окончания следственных мероприятий. Мужчина объяснил, что жалеет о совершенном. Такое заявление фигурант уголовного дела сделал перед началом выездного судебного заседания. Известно, что позже инстанция решила поместить подозреваемого под стражу в СИЗО на два месяца. Заседание проводилось в закрытом режиме в одной из палат Апатитско-Кировской городской больницы.

Я извинюсь, но пока идет следствие - никаких комментариев. Как пройдет следствие - то будут сразу и извинения, и комментарии", - сказал Быданов перед выездным судебным заседанием. Александр Быданов, подозреваемый

Напомним, что Александр Быданов был на встрече с местными жителями в городском Дворце культуры города Апатиты, которую глава региона Андрей Чибис проводил в рамках собственной рабочей поездки глава региона Андрей Чибис.

Решение об и.о. губернатора Мурманской области примут в ближайшее время.

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