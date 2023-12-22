Решение об и.о. губернатора Мурманской области примут в ближайшее время

Лилия Сечкина прокомментировала состояние Андрея Чибиса.

Решение местной администрации о том, кто будет исполнять обязанности губернатора Мурманской области на время восстановления Андрея Чибиса после операции и покушения на его жизнь, будет принято в самое ближайшее время. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделала официальный представитель главы российского региона Лилия Сечкина.

По обязанностям решение будет принято в самое ближайшее время... И губернатор вернется к работе, как только сможет. Лилия Сечкина, пресс-секретарь главы региона

Напомним, что вечером 4 апреля было совершено покушение на Андрея Чибиса. Следственные органы установили, чо 42-летний житель Апатит, дождавшись, когда потерпевший закончит рабочую встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. После покушения на чиновника мужчина попытался скрыться с места происшествия. Однако его задержали сотрудники Росгвардии. По факту преступления ведется уголовное дело. Задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни к жертве, хотя ранее лично знаком с главой региона не был.

Чибис пришел в себя после операции.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live