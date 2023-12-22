Чибис пришел в себя после операции

Губернатор Мурманской области записал видеообращение из палаты больницы.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пришел в сознание после операции. Соответствующее заявление опубликовано в официальном Telegram-канале российского чиновника.

Огромное спасибо хочу сказать нашим врачам, которые спасли и сделали все быстро и четко, и правильно. И, конечно, всем вам за то, что переживаете и поддерживаете. Сейчас буду восстанавливаться и дальше в бой - только вперед! Андрей Чибис, глава региона

Напоним, что на Андрея Чибиса напали с ножом 4 апреля вечером. Этот инцидент произошел в Апатитах после его рабочей встречи с жителями. Сотрудники местной Росгвардии сообщила том, что один из омоновцев задержал нападавшего, ранив мужчину из табельного оружия. В ряде СМИ появились сведения о том, что подозреваемым является 42-летний Александр Быданов. Согласно картотеке дел мировых судей апатитского суда, гражданин по фамилии Быданов в 2017 году привлекался к административной ответственности за неуплату штрафа за превышение скорости. В тот раз инстанция постановила взыскать с нарушителя тысячу рублей. В июне 2022 года суд лишил Быданова водительских прав после того, как шофер оставил место ДТП после столкновения с другим автомобилем. А в августе того же года мужчину с такой фамилией задержали за управление автомобилем без прав. Однако на текущий момент официальной информацией о том, что указанный в картотеке суда Александр Быданов является напавшим на губернатора Чибиса, журналисты не располагают.

Состояние губернатора Мурманской области после нападения оценили как тяжелое.

Фото и видео: Официальный Telegram-канал губернатора Чибиса