Состояние губернатора Мурманской области после нападения оценили как тяжелое

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис находился в реанимационном отделении после нападения, состояние пациента медиками оценивается как тяжелое. Соответствующее заявление журналистам сделал главный врач Апатитско-Кировской центральной городской больницы Юрий Ширяев. Видеокомментарий спикера опубликован в Telegram-канале оперативного штаба региона. Специалисты уточнили, что операция длилась более часа и уже завершилась.
Состояние тяжелое, он в реанимации. Ему очень сильно повезло, что не задета аорта. Дальше лечение будет проходить в реанимации, все остальные комментарии позже.
Юрий Ширяев, главврач
Несколько часов спустя глава регионального министерства по здравоохранению Дмитрий Панычев из Апатитско-Кировской ЦГБ. также поделился сведениями о текущем состоянии губернатора Андрея Чибиса. Он охарактеризовал состояние потерпевшего как стабильное, но тяжелое. Пациент получил необходимую медицинскую помочь в полном объеме. Чиновнику выполнили лапаротомию, ревизию и гемостаз. На текущий момент руководитель Мурманской области остается в палате интенсивной терапии под наблюдением.
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Фото и видео: Telegram / Оперштаб Мурманск
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