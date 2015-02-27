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Беженцы с финской границы отправлены властями Мурманска в Петербург

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На КПП "Салла" ситуация была полностью урегулирована.

С 24 ноября по решению правительства Финляндии работает только один открытый контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с Россией – "Лотта", расположенный в Мурманской области. Губернатор региона Андрей Чибис рассказал в своем телеграм-канале о том, что почти 200 иностранцев отправлены на автобусах в Петербург с пограничных территорий.

Так, на КПП "Салла" ситуация была полностью урегулирована. До полного закрытия пункта вчера, 23 ноября, границу пересекли 58 человек. 55 иностранцев перевезут оттуда к КПП "Лотта", а 200 приезжих прибудут в Северную столицу на автобусах, так как они решили остаться в России. 

В Кольском районе на МАПП "Лотта" ситуация под контролем.  Вместе с правоохранительными органами приняты все необходимые меры.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области

Ранее в центре Хельсинки прошел митинг, участники которого выразили свое несогласие с закрытием пограничных КПП на российско-финской границе.

Видео: Телеграм / Губернатор Чибис

Теги: кпп, санкт-петербург и финляндия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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