В Новосибирской области обнаружили захоронения древних бизонов и мамонтов

Возраст некоторых останков составляет 30 тыс. лет.

В Новосибирской области ученые нашли древние захоронения животных. Причем останки некоторых из них составляют порядка 30 тыс. лет. Раскопками занимались археологи из Русского географического общества и командного состава, а также курсанты Новосибирского высшего военного командного училища. Об этом сообщается на сайте регионального РГО.

Так, из реки достали около 150 костей и осколков. Оказалось, что это были останки древнего носорога, был найден также бедренный сустав бизона, зубы и бивень мамонта с черепом лошади.

В сообщении отмечается, что тогда лошади были крупнее, чем сейчас. Находки скоро отправят на исследования в лаборатории.

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