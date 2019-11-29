Археологи обнаружили более 80 древних захоронений в Египте

Там обнаружены уникальные находки.

Археологи обнаружили 83 древних захоронений в Египте. Специалисты нашли их в ходе раскопок в районе Умм аль-Хальджан в провинции Дакахлия. Об этом сообщили в Высшем совете по делам древности. Информацию презентовал глава ведомства Мустафа аль-Вазири.

Около 80 захоронений относятся к периоду первой половины четвертого тысячелетия до н.э. Они напоминают овальную яму с глиняными гробами и посудой. Впервые ученые увидели глиняный гроб той эпохи на территории Дакхалии. Археологи надеются, что в ближайшее время на севере страны будут найдены еще древние захоронения.

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Фото: Pixabay.com

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