Петербургские ученые выяснили, почему вымерли мамонты в Сибири

Ученые проводили анализ древней экологической ДНК более 1,5 тысячи растений и животных, извлеченных из вечной мерзлоты.

Стало известно, почему в Сибири 12 тысяч лет назад вымерли мамонты. Откртиые сделали ученые из Петербурга в содружестве со своими коллегами из девяти стран, передает пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета.

Согласно данным исследования ученых, животные вымерли из-за недостатка пищи, которое вызвали таяние льдов Арктики. В результате этого процесса увеличилась влажность, начали образовываться озера, реки и болота, что привело к почти полному исчезновению растительности, которой питались мамонты. Большие животные не смогли адаптироваться к такому скудному рациону питания.

Отметим, что ученые проводили анализ древней экологической ДНК более 1,5 тысячи растений и животных, извлеченных из вечной мерзлоты.

Добавим, что шерстистые мамонты появились около 450 тысяч лет назад на территории нынешней Сибири. Мясо этого животного было одним из главных продуктов у наших предков. Из скелетов и бивней изготавливались жилища и оружия.

Ранее компания Colossal направит на возрождение мамонтов 15 млн долларов. Это необходимо для борьбы с глобальным потеплением.

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