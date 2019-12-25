Компания Colossal направит на возрождение мамонтов 15 млн долларов

Это необходимо для борьбы с глобальным потеплением.

Ученые и предприниматели объявили, что будет создана компания Colossal по генетическому возрождению шерстистого мамонта. Животными планируют заселить Восточную Сибирь, пишет The New York Times.

Ученые считают, что благодаря мамонтам можно будет бороться с глобальным потеплением. Дело в том, что раньше мамонты утаптывали и уплотняли толстые слои снега. Это предотвращало проникновение в почву экстремального холода, но сейчас этого не происходит.

Этот факт в сочетании со значительно более теплым летом ускоряет таяние вечной мерзлоты и высвобождение парниковых газов, которые удерживались в течение тысячелетий, — говорится на странице проекта биолога из Гарвардской медицинской школы Джорджа Черча.

Для возрождения мамонтов планируется отредактировать ДНК слонов с добавлением туда генов мамонтов, которые отвечают за формирование шерстяного покрова и подкожного жира. Предполагается, что в течение 20 лет удастся заселить мамонтами плейстоценовый парк в Якутии.

Сам проект обойдется примерно в 15 млн долларов.

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