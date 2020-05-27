Судья частично удовлетворила требования иска.

Окружной административный киевский суд признал нацистской символику дивизии СС "Галичина". Об этом пишет "Громадське".

С иском в суд обратилась председатель издательства "Сакцент Плюс" Наталья Мясникова. Она настаивала на том, что ответ бывшего главы УИНП Владимира Вятровича запрос издания "Страна.ua", данный в 2017 году, противоречит закону. В нём было озвучено, что символика "Галичины" не относится к национал-социализму, который на Украине находится под запретом.

Судья частично удовлетворила требования иска.

Ранее на Украине ветеран дивизии СС "Галичина" растрогался на награждении и "зиганул".

Видео: YouTube / Правовий Контроль