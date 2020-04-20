Украинского ветерана заподозрили в нацистском приветствии.

На Украине ветеран дивизии СС "Галичина" растрогался на награждении и "зиганул". Об этом рассказали жители Ивано-Франковской области в аккаунтах на Facebook. Пользователи социальной сети обратили внимание на ветерана на торжественной церемонии. Бывший военнослужащий Василий Наконечный являлся солдатом в 14-ой дивизии Ваффен СС.

В соцсетях отметили, что инцидент произошел еще в июне 2019 года. Однако видеозапись стала вирусной только сейчас. На ролике запечатлен момент, когда 95-летнему ветерану вручили рыцарский крест дивизии. Глава украинского еврейского комитета Эдуард Долинский считает, что растроганный Наконечный рефлекторно поднял руку ради нацистского приветствия.

Напомним, что Василий Наконечный воевал в период с 1941 по 1944 года. В мае 2018 года украинские парламентарии приняли решение о присвоении мужчине звания "почетного гражданина Калуша".

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Фото и видео: Facebook/ eduard.dolinsky