В Ленобласти массовые мероприятия на 9 мая заменят онлайн-трансляциями

В Ленобласти на фоне ситуации с коронавирусом будет ограничено проведение массовых мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Массовые мероприятия заменят памятными, возложением цветов и максимальным количеством онлайн-трансляций.
При этом в 47 регионе будут проводиться весенние субботники, в первую очередь убирать будут у памятников героям Великой Отечественной войны.
Петербургские ветераны хотят создать мемориал городов-героев.
Фото: Piter.TV
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