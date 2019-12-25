В Ленобласти массовые мероприятия на 9 мая заменят онлайн-трансляциями

И несмотря на все ограничения у памятников героям ВОВ будут проводиться субботники.

В Ленобласти на фоне ситуации с коронавирусом будет ограничено проведение массовых мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Массовые мероприятия заменят памятными, возложением цветов и максимальным количеством онлайн-трансляций.

При этом в 47 регионе будут проводиться весенние субботники, в первую очередь убирать будут у памятников героям Великой Отечественной войны.

Петербургские ветераны хотят создать мемориал городов-героев.

Фото: Piter.TV