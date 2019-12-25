Адвокат "Тесака" рассказал об обнаруженных на его теле ранах

За независимой экспертизой обратились родители погибшего.

Адвокат Максима "Тесака" Марцинкевича Алексей Михальчик рассказал об обнаруженных на его теле ранах. Об этом пишет ТАСС.

По словам защитника, независимая экспертиза показала, что ранения на шее и руках известного неонациста нанёс кто-то другой. Михальчик добавил, что эксперты пришли к выводу, что Марцинкевич "вряд ли сам мог нанести себе эти повреждения".

Адвкокат рассказал, что за независимой экспертизой обратились родители погибшего. Её сделали по фотографиям из СИЗО, так как ни родственников, ни адвоката до тела "Тесака" не допустили. Их также не ознакомили с результатами экспертизы, которое провело следствие.

Ранее представитель СК заявил, что Тесак до смерти признался в нескольких убийствах. По официальной версии Марцинкевич покончил с собой в СИЗО Челябинска.

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