Представитель СК: Тесак до смерти признался в нескольких убийствах

Речь в том числе идёт об убийстве под Калугой, которое произошло в 2007 году в Обнинске.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко в интервью "Комсомольской правде" заявила, что Максим Марцинкевич по кличке "Тесак" незадолго до смерти признался в нескольких убийствах, которые были совершены с 2003 по 2007 годы.

Петренко рассказала, что Марцинкевич признался в совершении двойного убийства, о котором не было известно следователям. Он описал процесс совершения преступления и указал на места, где были спрятаны трупы. После этого правоохранители их там обнаружили.

Источники издания Baza утверждают, что речь в том числе идёт об убийстве под Калугой, которое произошло в 2007 году в Обнинске. Участники нацистской группировки жестоко расправились с уроженцем Дагестана и гражданином Таджикистана, видео убийство появилось в сети. Изначально следствие считало ролик постановочным, но позже признало его подлинность. О задержании убийц следователи отчитывались ещё тогда.

Ранее мы писали, что в СК уверены, что Максим Тесак покончил с собой. Также родители Марцинкевича требуют возбудить уголовное дело об убийстве их сына.

Видео: YT / Максим Марцинкевич