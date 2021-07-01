ФСБ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области

Один из боевиков был ликвидирован.

ФСБ России предотвратила теракты в Москве и Астраханской области. Об этом журналистам ТАСС сообщили представители Центра общественных связей. По информации от силовиков, преступления готовили члены запрещенной на территории РФ международной террористической организации ИГ. Один из мужчин оказал оперативникам вооруженное сопротивление. После этого злоумышленника ликвидировали. Второго боевика поймали в столичном регионе.

Действуя по указанию главарей, двое граждан России планировали одновременное нападение на жителей Москвы и Астраханской области с применением огнестрельного и холодного оружия в местах массового скопления людей. сообщение ЦОС ФСБ РФ

Известно, что во время спецопераций не пострадали ни сотрудники органов безопасности, ни гражданские лица. По местам жительства подозреваемых силовики нашли автоматическое огнестрельное оружие, гранату Ф-1, боеприпасы, пропагандистскую экстремистскую литературу. Возбуждены уголовные дела.

ФСБ раскрыла в Белгороде ячейку украинской неонацистской группы.

Видео: Telegram / РИА Новости