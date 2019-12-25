До +13 градусов и кратковременные дожди прогнозируются в Ленобласти 5 июля

Днём столбик термометра поднимется до значений от +15 до +20 градусов, а ветер поменяет направление на западное и юго-западное, ослабнув до скорости 6-11 м/с.

В предстоящую субботу, 5 июля, в Ленинградской области ожидается переменная облачность с возможными кратковременными осадками в отдельных районах.В ночное время столбики термометров покажут температуру от +8 до +13 градусов, хотя в некоторых местах похолодание может достичь +5 градусов. Ветра ожидаются западные и северо-западные, со скоростью 8-13 м/с, причем в восточной части региона в начале ночи возможны отдельные порывы до 15-18 м/с.

Днём столбик термометра поднимется до значений от +15 до +20 градусов, а ветер поменяет направление на западное и юго-западное, ослабнув до скорости 6-11 м/с.

Одновременно будет наблюдаться постепенное повышение атмосферного давления.

Ранее мы сообщили о том, что в пятницу температура в Петербурге снизилась примерно на 10–12 градусов относительно предыдущего дня.

Фото: Piter.TV; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"