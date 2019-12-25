В 2025 году отделение СФР по Петербургу и Ленобласти оплатило услуги по родовым сертификатам 67 тыс. женщин

Объем средств, перечисленных в учреждения, составил свыше 216 млн рублей.

С начала 2025 года почти 67,6 жительниц Петербурга и Ленобласти получили медицинские услуги по родовым сертификатам регионального отделения СФР. Объем средств, перечисленных в учреждения, составил свыше 216 млн рублей.

Отмечается, что родовой сертификат – электронный документ для оплаты услуг, оказанных женщинам во время беременности, родов и осмотров ребенка в первый год его жизни. Документ формируется в женской консультации или в роддоме, может быть оформлен детской поликлиникой.

Сертификат дает женщине право самой выбрать медицинскую организацию для наблюдения за своим здоровьем и за развитием новорожденного. В 2025 году региональное отделение СФР заключило 112 договоров с медучреждениями, имеющими лицензии на осуществление данной медицинской деятельности. Максимальная стоимость услуг, на которую рассчитан сертификат, – 12 тыс. рублей. Константин Островский, управляющий отделением СФР по Петербургу и Ленобласти

Документ состоит из трех талонов, каждый из них заполняется при обращении пациентки в выбранное медицинское учреждение.

Кроме того, сертификатами оплачено 19 тыс. родов в стационарных условиях родильных домов. Это более 80% всех случаев родовспоможения. За профилактические осмотры детей в возрасте до года детские поликлиники получили оплату по 26 тыс. родовых сертификатов.

Вопросы по оформлению и использованию такого сертификата можно задать по телефону отделения СФР: 8 (800) 10-000-01.

Ранее мы рассказывали о том, что 419 семей Петербурга и Ленобласти получили выплаты за приемных детей.

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